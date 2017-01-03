Yeni yılın ilk haftası itibariyle göktaşı yağmurlarının görülebileceği belirtildi.

Ege Üniversitesi tarafından kurulan Gözlemevi, özellikle göz gökyüzü hareketleri ile ilgili önemli analizler ve gözlemler yapıyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Ege Üniversitesi Gözlemevi Müdürü Doç Dr Hasan Ali Dal tarafından önemli açıklamalar yapılırken 2017’nin ilk haftası itibariyle göktaşı yağmurunun çıplak gözle görülebileceği belirtildi.

1 Hafta Sürecek!

Bir hafta sürmesi beklenen göktaşı yağmurları özellikle bulutsuz gecelerde çok daha net bir şekilde görülebilecek. Özellikle 3 Ocak Salı gününü 4 Ocak Çarşamba gününe bağlayacak olan gece, yoğun olarak göktaşı yağmurlarının yaşanması beklenirken havanın bulutsuz olması halinde Türkiye'nin her yerinden göktaşı yağmurları seyredilebilecek.

Geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle 13 Aralık ile 14 Aralık günlerinde benzer göktaşı yağmurları yaşanırken yine Türkiye'de pek çok farklı bölgeden bu göktaşı yağmurları izlenebilmişti.

Quadrantidler İzlenecek

Quadrantidler olarak adlandırılan yeni göktaşları ile başlayacak göktaşı yağmuru, havada farklı bir şölen yaratacak. Yaşanan göktaşı yağmurunun dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığı da açıklanırken özellikle bu gece yıldız kayması olarak da bilinen olayların çok daha sık bir şekilde görülebileceği, özellikle fotoğraf tutkunu olan kişilerin mutlaka bu görsel şöleni takip etmesi gerektiği belirtildi. Gökyüzü olayları ile ilgilenen kişiler için de bu akşam önemli tarihlerden birisi olacak.