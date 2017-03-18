Google'ın mail servisi Gmail'e yeni özellik geldi. Bundan sonra Gmail hesabına gelen videoları indirmeden oynatmak mümkün olacak.

Gmail son zamanlarda sık sık yenileniyor. Bununla birlikte yapılan açıklamaya göre artık Gmail üzerinde videolar indirilmeden izlenebilecek. Google, bu ayın başında getirmiş olduğu güncellemeyle birlikte 50 MB'a kadar e-posta eklerine izin vermeye başladı. Google akışı göndermek videoları oynatmak ardından daha sonra indirmek istiyorsanız siz karar verebilirsiniz.

Google, bu yeni özellik ile birlikte yerden tasarruf sağlayacaktır. Fakat bu standları tek özelliği değildir. Son zamanlarda tartıştığımız e-posta hacmi de nihayetinde arttı. Yeni güncelleme ile birlikte artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan videolar konusunda hamle yapan Google, Gmail üzerinde e-postalara eklenen videoların direkt olarak izlenmesi mümkün olacak.

Yeni güncelleme ortalama 15 gün içerisinde tüm kullanıcılara ulaşıcak. Kullanıcılar artık videoyu izlemek için indirme işlemi yapmaya gerek duymayacak. WhatsApp'ın da böyle bir video hizmeti hali hazırda bulunuyor.

Peki siz Gmail'e gelen özelliği nasıl buldunuz?