Google, Gmail ile para gönderip alabilmenize imkan sağlayan senkronize bir şekilde çalışabilen Wallet hizmete girdi.

Google'ın yeni özelliğiyle birlikte Gmail ile para gönderip almanız mümkün. Google, Android platformlarında Gmail uygulamasını güncelledi. Bununla birlikte Google Wallet ile senkronize bir şekilde çalışabilmesi de sağlanmış oldu. Gmail web uygulamasıyla birlikte Google Wallet'ın entegrasyonunu sağlamış olup ancak mobil cihazlar bu destekten mahrum kalmıştı. Müjdeli bir haber veren Google, yeni güncelleme ile birlikte Google Wallet'ın entegre edildiğini duyurdu.

Peki bu güncellemeyle birlikte gelen Google Cüzdan nedir, ne işe yarar?

Gmail uygulamasının mobil sürümünün güncellemesiyle birlikte gelen yeni özellik ile Gmail hesabı olmayanlara dahi para transfer işini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca uygulamada sanki bir dosyayı e-postanıza eklermişcesine para gönderim işini kolay bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün oluyor.

Uygulamanın Ekler bölümüne tıkladığınız zaman açılan menü içerisinde para transferini seçebilirsiniz. Yeni bir pencerede miktarı belirledikten sonra gönder tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Gmail üzerinden halledildiğini bu nedenle cihazınızda Google Wallet'ın yüklenmiş olması gerekiyor. Ayrıca son olarak ayarlar bölümünden gelen paranın direkt olarak banka hesabınıza aktarılmasını sağlayabilmektedir.

Gmail'in yeni özelliğini kullanmayı düşünüyor musunuz?