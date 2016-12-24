Giyilebilir Teknoloji Sektörü Yokları Oynuyor!

Özellikle Apple tarafından geliştirilen özel akıllı saatler ile birlikte giyilebilir teknoloji konusunda önemli bir atılım gerçekleştirilirken bu tanıtım sonrasında pek çok farklı firma tarafından da piyasaya akıllı saatler sunuldu. Akıllı saatler genel özellikleri ile birbirine benzediği için ön plana çıkmayı başaran modeller olamadı. Samsung ve Apple, mobil sektördeki ağırlığı sayesinde bu alanda da yine yüksek rakamlara ulaşabildi.

Saatler Bağımsız Çalışamıyor!

Android ya da iOS işletim sisteminin kullanıldığı saatlerde telefonlar ile uyumlu bir şekilde çalışma sistemi belirlendi. Bu çalışma sisteminde kişiler saatlerini bağımsız bir şekilde pek çok işlemde kullanılan saatlerde yapılan işlemler telefonda yer alan uygulamalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Satışlar Beklenti Altında Kaldı

2016 yılının geride kalmasıyla birlikte giyilebilir teknoloji alanında elde edilen raporlar satışların beklentilerin altında kaldığını gösteriyor. Öyle ki bu konuda tüm markaların beklenti gerisinde kaldığını dahi söylemek mümkün. Ürettiği akıllı saatler ile şu anda piyasada kullanımda ve satışta olan markaların hepsi elde ettikleri satışlar nedeni ile şu anda iyi bir kar elde edememiş durumda. Bu bakımdan 2017 yılı itibariyle giyilebilir teknolojilerde markaların daha temkinli olması ve pek çok markanın daha az model ile piyasaya giriş yapması bekleniyor. Üstelik Motorola gibi pek çok üretici akıllı saat konusunda üretimlerinde bir süre durduracağını söyleyerek bu konudaki ilk adımları atmıştı.