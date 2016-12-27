Gionee M2017, 7000mAh Bataryayla Geliyor!

Gionee, orta menzilli segmentte Çin ve Hindistan'da kendine has bir alan oluşturdu ancak en yeni telefonu ile marka bu alanda lüks pazarda da varım dedi. M2017, birinci sınıf malzemelerden üretilerek herkesi etkilediği gibi 1,005 Dolar etiket fiyatı ile satılacak.

Gionee M2017 Teknik Özellikleri Neler?

M2017'nin en dikkat çeken özelliği pil kapasitesi. Gionee’de tek bir bataryada 700mAh değerine ulaşılmadığı gibi cihazda iki adet 3500mAh pile yer verilmiş. Telefon üstelik hızlı şarj 3.0 versiyonunu destekliyor. Bu bile telefon için eşsiz özellikler arasında. Yapılan resmi açıklamalarda telefonun aramalar için 32 saatlik konuşma süresi ve 26 saatlik video oynatımı destekleyeceği iddia ediliyor.

Telefonda yer alan diğer teknik detaylar ise şöyle;

8 MP ön kamera

6 GB RAM

128 GB depolama alanı

Çift arka kamera (12MP + 13MP)

5.7 inç çift kavisli QHD AMOLED ekran

Parmak izi sensörü

Çift SIM bağlantı.

Telefonun tek dezavantajı işlemci. Gionee 1.95GHz hızında dört Cortex A72 çekirdeği ve 1.44GHz'de dört Cortex A53 çekirdeği olan orta sınıf Snapdragon 653 ile sunuluyor ve bu donanım cihazda biraz zayıf kalmış. QHD ekranını ve diğer donanımlarına göre Snapdragon 821 gibi modeller çok daha makul bir seçim olabilirdi.

Telefon ise şöyle;