İki şirket elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimi ve montajıyla ilgili olası bir ticari ilişkyi değerlendirmek için gizlilik anlaşması yaptı...

Tesla otomobilleri şaj edebilmek için kullanılan SuperCharger şarj istasyonlarını ülkemizde kurmaya hazırlanan şirket bu amaçla Gersan Elektrik'le çalışmalar yapacak. Gersan Elektrik yapmış olduğu açıklamada,Tesla Motors ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Söz edilen sözleşmede, Tesla ile şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası ticari ilşkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır sözlerine yer verilmiş.

Geçen ay ülkemizi ziyarete gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Tesla CEO'su Elon Musk, Türkiye'deki şirketini 2016 yılı başında kurmuştu. Bir yıldan fazla süredir Tesla'nın İstanbul'da bir mağaza açarak Türk tüketicilere araçlarını sunacağı ifade ediliyordu. Fakat bununla ilgili henüz bir açıklama yok.



Siz Gersan Elektrik ve Tesla arasındaki anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz?