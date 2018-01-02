General Mobile, akıllı telefonlarını 300 TL indirimle kullanıcılarına sunuyor...

Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, yeni yılı yeni indirimlerle karşılacak. General Mobile, 2 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında 500 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerine Google ile geliştirmiş olduğu Android'in en güncel versiyonuna sahip telefonları sunuyor.

Her Modelde 300 TL İndirim

Kampanya süresinceGeneral Mobile’in tüm modellerinde 300 TL indirim geçerli olacak. GM5 899 TL’den 599 TL’ye, GM6 1099 TL’den 799 TL’ye, GM 5 Plus ise 1199 TL’den 899 TL’ye indirilen fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak.

Tüketiciler, GSM operatörleri, zincir teknoloji marketleri ve seçkin cep telefonu mağazalarının yanı sıra; General Mobile’ın web sitesi üzerinden online olarak da GM5, GM5 Plus ve GM6’yıindirimli fiyatlarla satın alabilecek.



Siz General Mobile'ın indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?