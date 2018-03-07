General Mobile, bugün yaptığı açıklamada GM 5 Plus için Android 8.0 Oreo güncellemesini ertelediğini duyurdu...

Türkiye'nin Google ile Android One kapsamında ilk anlaşma yapan şirketi General Mobile, 2016 yılında satışa sunduğu GM 5 Plus modelne Oreo güncellemesini vereceğini açıklamıştı.

Android One kapsamında üretilen GM 5 Plus, Google ile yapılan anlaşma gereği 2 sene boyunca güncelleme alma zorunluluğu vardı. Fakat General Mobile yaşanan sorunlardan dolayı güncellemeyi ertelediğini duyurdu.

Instagram gönderisinin altına yapılan "Oreo güncellemesi vermek için güzel bir gün" yorumuna General Mobile cephesinden gelen cevap şöyle oldu;

"Merhabalar, GM 5 Plus modeli için planlanan Android One güncellemesi, son yazılım testlerinin tamamlanmasının ardından en geç 31 Mart 2018’de sunulacaktır. Bu durum, 2017’den önce piyasaya sunulmuş olan cihazların güncelleme sürecinin yeni tarihli cihazlara kıyasla daha uzun süreler gerektirmesinden kaynaklanmıştır. General Mobile olarak tüm zorluklarına rağmen sizlere hızlı ve sorunsuz bir Android deneyimi yaşatmak için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." Mart ayında sunulması beklenen güncellemenin ay sonunda yapılması normal karşılanacak mı?





Sizce şirket güncellemeyi Nisan ayında yayınlayacak mı?