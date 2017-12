General Mobile'ın resmi sayfalarında yer alan bilgiye göre GM 5 Plus için Android'in en yeni işletim sistemi kullanıcılara dağıtılmaya başlandı.

General Mobile GM 5 Plus kullanıcıları için Android 7.1.1 geldi. General Mobile'ın verdiği bilgiye göre Android 7.1.1 cihazlara dağıtılmaya başlandı. Teknoloji firması resmi Instagram sayfasında bu bilgilere yer verdi. Google'ın sunucularına verilen güncelleme ile birlikte OTA yoluyla kablosuz olarak telefonlara indirmek mümkün olacak. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken bir unsur var. GM 5 Plus için yayınlanan en yeni Android sistemi kademeli olarak dağıtılacak olup belirtilen tarihe kadar tüm telefonlara dağıtımı tamamlanmış olacak. 11 Şubat tarihine kadar GM 5 Plus telefonlarında Android 7.1.1 Nougat güncellemesinin tam olarak dağıtılmış olması bekleniyor.

Android'in yeni güncellemesiyle kullanıcıları farklı bir deneyim bekliyor. 3D Touch işlevini gören uygulama hızlı kısayol erişimleriyle geliyor. Ayrıca Google'ın bazı uygulamalarına ana ekrandaki ikonu basılı tuttuğunuz vakit çeşitli fonksiyonlar ile pratik bir kullanımı da beraberinde sağlayabiliyorsunuz.

Güç tuşu da şuan için sadece kapat seçeneğine sahip olup bu güncellemeyle birlikte bu işlevin değişimi öngörülüyor. Kullanıcılar sadece kapatma seçeneğine değil güç tuşu üzerinden yeniden başlatma seçeneğini de kullanabilecek. Telefon görüşmelerinizin deneyimi de daha iyi hale getirilmiş durumda. Tam ekran görünen arama bildirim ekranında da farklı bir deneyim yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Çağrıyı reddetmek yahut kabul etmek için yukarı yada aşağıya kaydırma hareketi yeterli olacaktır.

Peki siz General Mobile GM 5 Plus cihazınızı güncellediniz mi?