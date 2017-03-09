Apple'ın yeni mobil işletim sistemi 3. ara güncellemesine kavuştu. Bununla birlikte iOS 10.3 beta 5 yayımlandı. Peki hangi yenilikler yer alıyor?

Eski cihazlarına dahi sunduğu güncellemeler ile hepimizin kalbinde taht kuran Apple, mobil işletim sistemi iOS 10'un 3.ara güncellemesi nihayet geldi. Geliştirciler için gelmiş olan sürüm nihayetinde yayınlandı. Her zaman olduğu gibi bu güncellemede de performans ve hata iyileştirmeleri yer alıyor. Hata iyileştirmelerinin dışında performans konusunda da kendini kanıtlıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte gelenler;

Safari için çoklu hareket desteğinin yanısıra Ayarlar uygulamasına kullanıcı güvenliği bölümü eklenmiş olup yeni dosya sistemi ile birlikte depolama bölümünden tasarruf edilecek.

CarPlay uygulamasının cihazdaki müziklere erişim hızı arttırılmış olup haritalar uygulamasında hava durumu verileri artık 3 boyutlu olarak görüntülenebilecek. Ayrıca müzik uygulamasındaki gibi bir widget'a kavuşan podcast daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Peki siz yeni iOS güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?