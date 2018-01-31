Heyecanlı bekleyiş 20 Şubat 2018'de son bulacak efsanevi serinin son halkası hakkında detaylar gün yüzüne çıktı...

Gerekse konsol oyunları gerekse PC oyunları düşüldüğü zaman Metal Gear Solid serisi, "en iyi oyun" sınıfında zirvede yer alır. Serinin yeni yapımı Metal Gear Survive, 20 Şubat 2018'de Pc, Xbox One ve Sony PS4'te olacak. Yapımın PC gereksinimleri de nihayet kamoyu ile paylaşıldı.

Asgari sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) veya üstü

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) ve üstü

DirectX: Version 11

Saklama alanı: 20 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 (DirectX 11 desteği)

DirectX: Version 11

Saklama alanı: 20 GB