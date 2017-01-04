Garmin, Drive 2017 navigatör serisine ücretsiz canlı servis ekleyeceğini duyurdu.

Garmin, günlük yolcuları hedef alan Garmin Drive serisi için çalışmalarını sürdürürken, oldukça önemli bir özelliğin cihazlara ekleneceğini duyurdu.

Güncelleme Hangi Ürünlere Gelecek?

Güncellemenin hangi ürünlere geleceği ile ilgili detaylı bilgiler de verilirken, resmi açıklamalara göre Garmin DriveSmart, Garmin DriveAssist ve Garmin DriveLuxe yanı sıra giriş seviyesinde olan Garmin Drive da listeye dahil edilmiş durumda.

2017 güncellemesi olarak adlandırılan yeni güncelleme ile birlikte artık Garmin canlı yayın konusunda da cihazlar üzerinden farklı bir navigasyon hizmeti sunacak. Ücretsiz olarak sunulacak bu hizmetler sayesinde daha iyi bir deneyim elde edilebilmesi mümkün olacak.

Akıllı Telefon İle EşZamanlı Çalışma!

Garmin, Bluetooth üzerinden akıllı telefon ile eşleştirilmesi sayesinde daha farklı özellikleri sunmayı başarırken, canlı trafik gibi özelikler de bu sayede aktif hale geliyor. Gerçek zamanlı olarak sunulacak canlı trafik ve yayın hizmeti sayesinde kişilerin trafikte en doğru bilgileri alması sağlanacak.

Üstelik güncellemenin giriş seviyesindeki cihazlara dahi gelecek olması da bu durumun ne kadar çok önemsendiğini ve tüm kullanıcılar için önemli bir özelliğin sunulacağını gösterdi. Garmin için yapılacak bu güncellemeler sayesinde kullanıcıların daha doğru rota alması ve direktiflerle en uygun ve rahat yollar üzerinden de yolculuk yapabilmesi sağlanacak.