Dünyanın en büyük video oyun etkinliği olan Gamescom'un bu sene kapılarını Almanya lideri, Angela Merkel tarafından açılışı yapılacak...

Oyuncuların heyecanla beklediği E3 etkinliği geçtiğimiz günlerde bitti. Fakat oyuncular Ağustos ayında gerçekleşecek olan büyük etkinliği bekliyor. Ağustos ayında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek olan Gamescom 2017 için geri sayım başlamışken bugün yepyeni haberler geldi.

Elde edilen bilgilere göre;Gamescom 2017 etkinliğinin açılışını Almanya başbakanı Angela Merkel yapacak. Angela Merkel'in açılış törenini yapacağı Gamescom 2017, Gamescom tarihinde bir ilke imza atarak başbakan tarafından açılacak olan etkinlik tarihe geçeçek.

Geçen sene yapılan Gamescom etkinliğine tamı tamına 345.000 kişi katıldı. Bu yıl rakamın daha da artması beklenmekte. Gamescom organizatörü Gerald Böse konuyla ilgili; "Şansölye'nin katılımı bizim için büyük bir takdirin bir işaretidir." dedi. Bazı video oyunlarında uyguladığı sansür ile dikkat çeken Almanya, dünyaya vermiş olduğu imajını bu hamlesi ile düzeltecek gibi duruyor.



Siz Gamescom'un açılışını heyecanla bekliyor musunuz?