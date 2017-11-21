Mobil platformlar için oyun geliştiren Gameloft, Black Friday'e özel indirimlerle karşımızda...

Android ve iOS platformları iin geliştirdiği AAA oyunlar ile konsol kalitesinde grafikler sunan Gameloft, Black Friday için birbirinden muhteşem indirimlerle karşımıza çıkıyor. Gameloft'un 2017 Black Friday indirimleri bugün başladı. Gameloft oyunlarının oyun içerisinde %50'ye varan indirimler oyuncuları bekliyor.

Gameloft Black Friday indirimleri Asphalt 8: Airborne, Blitz Brigade, Dragon Mania Legends, March of Empires, Sniper Fury, World at Arms gibi popüler oyunlarda, 21 Kasım - 29 Kasım arasında devam edecek. Sizde elinizi çabuk tutun indirmleri kaçırmayın.





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