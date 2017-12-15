Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran İngiliz oyuncu Sophie Turner, final bölümünün çok dokunaklı olduğunu ve okuyan herkesin çok duygulanacağını söyledi...

Hollywood Reporter'a yapılan açıklamaya göre, GoT dizinsindeki Sansa Stark rolünü üstlenen genç oyuncu Sophie Turner, dizinin final bölümünün çok duygusal geçtiğini ve neredeyse setteki herkesin ağladığını söyledi.

Senaryonun son satırlarını okumaya başlayan herkesin çok duygusallaştığını söyleyen Turner "Şimdi bile düşünürken tüylerim diken diken oluyor, filmin içindeyken bir bitiş noktası olacağını görmüyorsunuz. Gerçek bir şok oldu. Çok üzücü ama bir o kadarda gurur vericiydi" dedi.

Dizinin çekimleri esnasında herkesin birbirine ‘acaba bu sezon ölecek miyim?’ sorusunu sorduğunu belirten Turner, elbette bu konuda herhangi bir spoiler vermedi. Daha önce Variety dergisine bir açıklama yapan Turner, final sezonunun 2019 yılında gösterime gireceğini söylemişti.



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