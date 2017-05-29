Ünlü dizilerin yer aldığı HBO kanalı, Türkiye'ye geliyor. Ünlü kanal Türkiye ile ilgili önemli bir karar aldı.

Netflix'in Türkiye'ye gelmesiyle birlikte hareketlenmeye başlayan yeni nesil televizyon platformları ünlü kanal HBO'nun da dikkatini çekmiş olacak ki Türkiye'ye gelme planları yapıyor. Cesur yapımlarıyla dikkat çeken RTÜK'ün sınırlandırmalarından çekinen kanalın dijital platformu HBO GO ile adım atacağı bekleniyor. Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones dizisinin yayınlandığı kanal arasında yer alan HBO söylentilere göre büyük bir yatırımla ülkemize gelmek için gün sayıyor. Netflix ülkemize giriş yapmış olup bunun ardından ise BluTV ve PuhuTV dijital platformlar kurulmuştu. Söz konusu söylentilere göre büyük bir yatırımla HBO kanalı ülkemize gelecek.

Geçtiğimiz günlerde de Sony Channel ülkemizde bir kanal satın alarak piyasaya gireceğinin sinyallerini vermişti. İnternet dizileriyle şuana kadar büyük bir başarı grafiği yakalamayı başaran ünlü yönetmen Onur Ünlü de Görünen Adam isimli bir internet dizisini çekmeye başladı. Söylentilere göre kanal HBO Go adındaki kendi dijital platformuyla ülkemize giriş yapacak.

Söz konusu diğer söylentiler ünlü kanal HBO'nun Doğuş Yayın Grubu le birlikte normal ayrı bir televizyon kanalı olarak hizmet vereceğini gösteriyor. Kanal pazarına sağlam adımlarla girmek isteyen kanal yerli dizi yapmayı düşünüyor ve yapılacak olan yerli dizi Amerika'da da yayına girecekmiş.

Peki siz HBO'nun Türkiye'ye gelmesini istiyor musunuz?