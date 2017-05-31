Rekor üstüne rekor kıran Game of Thrones, televizyon dizisi ABD televizyon kanalında HBO'da yayınlanan dizinin sonuna yaklaşılmış olabilir.

İlk bölüm tarihi 17 Nisan 2011 olan dizinin sonuna yaklaşılıyor. Birçok ödüle layık görülen dizi dünya genelinde rekor üstüne rekor kırdı. Görünen o ki dizinin finalini görmek için birkaç bölüm daha seyredeceğiz. Cevap, bizim için de süpriz oldu sizin için de olabilr.

Geçtiğimiz altı sezon boyunca aşk, savaş, cinayet hikayelerini 10'ar bölümlük parçalar halinde ekranlara getiren Game of Thrones dizisinin yedinci sezonunda bölüm sayısı da yediye düşürerek bu durumu biraz değiştirdi. Sekizinci sezon daha kısa sürebilir. Öyle ki Entertainment Weekly'nin söylediğine göre HBO içindeki kaynaklar dizinin son sezonunda 6 bölüm olacağını belirtmiş. Daha önce şovun yöneticileri de bu iddiayı öne sürmüştü.

Kaynaklarda bunları doğrular nitelikle açıklamalar yapınca finale sadece 13 bölüm kalmış görünüyor. Dizide tamamlanması gereken birçok hikaye olduğu için bunun 13 bölüm zor görünüyor. Bu durumda yedinci sezonla birlikte olay akışının hızlanacağını işaret ediyor. Neredeyse artık normalde bir sezonda gerçekleşecek olan olaylar tek bir bölümde gerçekleşecek.

Peki siz Game of Thrones'i izliyor musunuz?