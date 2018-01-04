Samsung'un katlanabilir veya sağlam akıllı telefonu olarak bilinen Galaxy X'in lansman tarihi belirlendi...

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2018, 7-12 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleşecek. Diğer teknoloji şirketleri gibi Samsung'da yeni teknolojilerini CES 2018'de görücüye çıkaracak. Güney Koreli şirket üzerinde "Samsung X CES 2018" yazısı ile bulunan afişi, şirketin Galaxy X telefonunu bu etkinlikte tanıtabileceği düşünülüyor.

Samsung bu sene başında Galaxy X markasının ticari markasını almıştı. SM-G888NO model numarasıyla resmi web sitesinde görülen Samsung Galaxy X, halihazırda Bluetooth SIG ve Wi-Fi sertifikası aldı. Söylentiler, bunun şirketin ilk katlanabilir telefonu olabileceği yönündeydi ancak, Samsung'un yakın tarihli bir basın açıklaması, Galaxy X'i profesyoneller için tasarlanmış dayanıklı bir akıllı telefon olarak tanımlıyor. Bu telefon, muhtemelen yeni nesil LTE-R bağlantısını destekleyecektir.

Galaxy X'in özellikleri hakkında başka bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, cihazın başlangıçta Güney Kore dışında kullanılmayabileceği düşünülmektedir. Galaxy X telefonunun yanı sıra, şirketin Galaxy A8 (2018) ve A8+ (2018) akıllı telefonlarını CES 2018'de sergilemesi bekleniyor.

Siz Samsung'un Galaxy X modelini merak ediyor musunuz?