Samsung tarafından yapılan açıklamalarda Galaxy serisinin büyük bir bölümünü kapsayacak güncellemenin yapılacağı belirtildi.

Bugüne kadar farklı modelleriyle piyasada yer almayı başaran Samsung, Galaxy Note ve S serisini kapsayacak yeni güncelleme sunacak. Yapılan resmi açıklamalara göre Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerini kapsayacak bu güncelleme kişilerin cihazlardaki güvenlik açıklarını kapatmasını ve daha güvenli bir telefon kullanmasını sağlayacak.

28 Açık Kapatılacak!

Açıklamalarda telefonlarda 28 farklı açığın tespit edildiği ve bu açıklar arasında yüksek öneme sahip açıkların da bulunduğu belirtildi. Galaxy serilerine yönelik yapılacak güncelleme özellikle tüm kullanıcılar tarafından yüklenmeli şeklinde paylaşıldı. Öyle ki yapılan resmi açıklamada kullanıcıların güncellemeleri alma noktasında ihmalkar davranmaması ve daha güvenli bir telefon için mutlaka güncellemeleri alması gerektiği belirtiliyor.

Telefonları için en son Aralık 2016 güncellemesini sunan Samsung, bu güncellemede standart geliştirmeler ve güvenlik yamaları uygularken özellikle Ocak 2016 için sunulacak güncelleme çok daha kapsamlı olacak. Bu bakımdan kullanıcıların telefonlarındaki tüm sorunları gidermesi adına mevcut güncellemeyi kullanması ve cihazlarına yüklemesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle tüm telefonlara gelmeye başlayacak olan güncellemenin kullanıcılar tarafından kolay bir şekilde yüklenmesi mümkün. Güncellemeyi almak isteyenlerin telefonlarının güncelleme bölümünden denetleme yapması ve güncelleme görüldükten sonra yükleme işlemlerine geçmesi yeterli.