Samsung'un yeni telefonu Galaxy S9'un tanıtım tarihi hakkında bilgiler gelmeye başladı...

Samsung'tan yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Şirketin Galaxy S serisi telefonlarını, İspanya'nın Barselona kentinde Şubat ayının sonlarında düzenlenecek olan MWC 2018 etkinliğinde resmen ilan edilecek.

Gelen raporda teknoloji devi başta olmak üzere Apple iPhone x ile rekabet için Galaxy S9'u erken bir tarihe almak istediğini fakat, Galaxy S8 ve S8+'ın Apple'ın en son telefonlarına karşı başarı sağlamadığı için vezgeçtiğini belirtti.

MWC'de tanıtımın yapılması, cihazların geçtiğimiz yıl Galaxy S8 / S8+'a göre piyasaya sürülmesinden bir ay önce Mart ayının ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. MWC 2018 26 Şubat 2018'de başlayarak, 1 Mart tarihinde sona erecek. Rapora göre Galaxy S9 serisi 27 Şubat tarihinde Kore’de satışa sunulacak.

Sizce Samsung Galaxy S9 sevilecek mi?