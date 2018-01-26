Samsung'un heyecanla beklenen telefonu Galaxy S9'un tanıtım tarihi açıklandı...

Samsung'un bir süredir MWC 2018 etkinliğinde Galaxy S9 modelni tanıtacağı söylentileri dilden dile dolaştı. Bugün ise şirket Galaxy S9'hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Samsung beklendiği üzere MWC 2018 etkinliğinde açılışını Glaaxy S9 ile gerçekleştirecek. 25 Şubay 2018 tarihinde sahne alacak olan Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile bizlerle olacak.

İddialara göre, Galaxy S9'un dual arka kamerasında standart lens f/1.5 gibi inanması güç bir diyafram değerine sahip olacak. Gücünü Snapdragon 845 yonga seti ve 4 GB /6 GB RAM'den alması beklenen Galaxy S9, tasarımsal açıdan S8 ile nerdeyse aynı olacak.

Bakalım merakla beklenen Galaxy S9, Android kullanıcılarını tatmin edecek mi?