Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S9'un kamera özellikleri belli oldu...

Samsung, Galaxy S8 modelinde 4K video çekimine olanak sağlamış fakat bu çekim 30 FPS hızı ile sınırlandırılmıştı. 4K/60 FPS için gözler Note 8'e çevrilmiş fakat yine beklentiler karşılanmamıştı.

Yeni video özelliklerini Galaxy S9'a saklayan şirket Samsung'un MWC 18'de tanıtacağı amiral gemisinde hangi video özelliğine yer vereceği bugün netleşti.

Samsung'un yeni ISOCELL Bright sensör serisi 1080P çözünürlüğünde 480 FPS hızında Super Slow-mo video çekebilecek. Bu sensör Galaxy S9'da bulunacak. Fakat bu sensör tam 0.9um piksele sahip olacak. 0.9um sayesinde düşük ışıkta kumlama olmadan fotoğraf çekmek mümkün olacak.

Dual Pixel AF ve Super Phase Detection teknolojilerini de barındıracak olan Galaxy S9, 4K/60FPS hızında da video çekebilecek.



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