Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın ilk TV reklamı yayınlandı...

Samsung'un yeni gözdesi şirketin amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için ilk TV reklamı yayınlandı. Galaxy S9 reklamlarını her an televizyon reklam aralarında görebilirsiniz.

Galaxy S9'un reklamında telefonun kamera özelliklerine ve ağırlığına yer verilmiş, değişken diyafram, yavaş çekim video çekimi, özel emoji, su geçirmezlik, Infinity Display ve surround ses hoparlörü gibi özellikler ön planda tutulmuş.



İşte Galaxy S9'un TV reklamı;

Siz Samsung'un yeni reklamını nasıl buldunuz?