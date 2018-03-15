Samsung, amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerine yeni güncelleme yayınladı...

Samsung çiçeği burnunda yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için bugün ilk güncellemeyi yayınladı. OTA üzerinden sunulan bu güncelleme neredeyse 286 MB boyutu ile dikkat çekiyor. Bu güncelleme Galaxy S9'a neler getirecek?

G960U1UEU1ARBG yapı numaralı güncelleme ile yüz tuş kilidi açmada iyileştirmeler yapılıyor. Ayrıca sistem ve kamera stabilitisinde bir takım ayarlar yapılıyor.

Google'ın düzenli olarak yayınladığı güvenlik güncellemesine Galaxy S9'da ayak uyduruyor. Güncelleme ile Mart ayı Android güvenlik güncellemeleri sisteme eklenmiş. Sizde Galaxy S9 veya Galaxy S9+ kullanıyorsanız; Ayarlar>Yazılım güncelleme bölümünden yeni güncellemeyi indirebilirsiniz.