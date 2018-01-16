Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9'un batarya kapasitesi belli oldu...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan MWC 18 etkinliğinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Heyecanla beklenen bu amiral gemilerinin özellikleri şimdiden belirlenmeye başladı.

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Kurumu (ANATEL) Samsung Galaxy S9 ve Galaxy 9+'nın bugün batarya kapasitesini bizlerle paylaştı.

ANATEL'den elde edilen bilgilere göre, Galaxy S9, 3.ooo mAh büyüklüğünde bataryaya Galaxy S9+ ise 3.500 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olması bekleniyor.

Bu batarya kapasiteleri görünüşte geçen yılın aynısı gibi görünebilir. Ancak Snapdragon 845 ve Exynos Exynos 9810 bir önceki işlemcilere göre %30'a varan enerji tasarrufu sağlayacağı için gün içerisinde Galaxy S8'e göre daha fazla kullanım süresi sunacak.

Super Speed Dual Pixel teknolojili çift kamera kurulumu ile gelecek olan Galaxy S9, 12 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekecek. Arka kameraların diyafram açıklığı ise f/1.5 ve f/2.4 olacak.



Siz Galaxy S9'un bataryasını nasıl buldunuz?