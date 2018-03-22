Samsung Galaxy S9+ ve iPhone X' düşürme testi yapıldı...

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modelleri uzun süren sızıntı ve söylentilerden sonra tanıtıldı ve şimdi de sağlamlık testleri ile gündeme gelmeye başladı. Galaxy S9 selefine göre aha sağlam malzemeden oluşturulan bu modellerin sağlamlığı konusunda beklentiler yükseldi.

PhoneBuff, Samsung Galaxy S9+ üzerinde düşüş testi gerçekleştirildi ve telefon tekrar tekrar düşürüldü. Cihaz düşürme testinden şaşırtıcı derecede iyi bir şekilde geçti ve fazla zarar görmedi.

Samsung Galaxy S9'u daha dayanıklı bir hale getirmek için tasarım değişikliği yaptı. Ekranı daha sağlam hale getirmek için kalın cam ve daha güçlü alüminyuö çerçeve kullandı.

Yapılan düşürme testinde Apple'ın çiçeği burnunda iPhone X modeli de kullanıldı. Galaxy S9+ ve iPhone X aynı testlerden geçerek hangi telefonun daha sağlam olduğu konusunda karşılaştırma yapıldı.

Testi izleyip hangisinin sağlam olduğunu öğrenelim.

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