Samsung avuç içi tarama özelliği için patent aldı...

Vucudumuzun parmaz izi, iris, kulak kuyrukları, gerçek yüzlerimiz, avuç içi gibi kişinin kendine özel oluşturulmuş organları var. Telefon üreticileri çılgınca telefon kilidiaçma yöntemleri sunmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele içindeler.

Parmak izi tarama, yüz tarama ve iris tarama özellikleri bildiğiniz gibi kullanılıyor. Teknoloji devi Samsung bunlara bir yenisini eklemek için çalışmalara devam ediyor ve bunlara avuç içi tarama özelliğini eklemeye çalışıyor. Buradaki tek fark telefon kilidinizi açmak için sadece şifre değil ipuçları kullanılacak.

Samsung, telefonun kamerasıyla bir resim çekildikten sonra kullanıcının avuç içi çizgilerini tarayan bir telefon özelliğini açıklayan patent aldı. Ardından, şifrenizi unuttuysanız, kameraya elinizi tutarak çabucak kimliğinizi telefonla doğrulamak için kullanabilirsiniz. Düzgün bir şekilde tanınırsa, cihaz size resimde gösterilen avuç içi çizgileri boyunca dağılmış olarak şifrenizin farklı harflerini gösterecektir.



Siz Samsung'un avuç içi tarama özelliğini nasıl buldunuz?