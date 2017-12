Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu hakkında birşeyler söylemek için erken olsa da ilk bilgiler gelmeye başladı. Peki Galaxy S9 nasıl olacak?

Samsung'un Galaxy S9 telefonundan bahsetmek için henüz erken.. Bu süper telefon için yaklaşık bir buçuk yıl daha beklemek zorundayız. Samsung, en yeni haberlere göre bir sonraki Samsung Galaxy S8 modelini 2017 yılının 2. çeyreğinde getirebilir. Samsung S serisi şimdiye kadar yapılmış en sevilen Android cihazı olduğunu söylemek mümkün.

Galaxy S9 söylentileri gelmeye başladı. Bunu açıklamak için henüz erken ama Güney Koreli Mobil üreticisi Samsung Galaxy S9'un 9. baskısı hakkında bilmeniz gereken her şey var. Samsung amiral gemileri her zaman yenilikleri ve üst düzey özelliği takip etmektedir. Kuşkusuz, Samsung geleneğini koruyacak ve taraftarlarını daima şaşırtacak. Yazılım ve donanım ile ilgili olarak Samsung her zaman iyisini yapmak istiyor.

Samsung hali hazırda kullandığı Exynos 8895 çiplerini değil yeni üretilecek olan yonga setini kullanabilir. Ancak bu işlemcilerin teknik özelliği hakkında bir bilgi yeni yayınlanmış olan raporda yer almıyor.

Peki sizce Samsung, Galaxy S9 şaşırtacak mı?