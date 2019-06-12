Samsung, en son güncelleme ile Galaxy S9 ve S9 Plus cihazlarına gece modu özelliğini getirdi. Peki yeni güncellemede neler var?

Galaxy S9 ve S9 +, en son güncellemede, Haziran ayında güvenlik düzeltme eki olarak adlandırılan yeni özellikler ve geliştirmeler alıyor.

Samsung'un Galaxy S9 için Haziran ayındaki güvenlik güncellemesi telefonun kamerasına özel bir Gece modu getiriyor. Şirket , Galaxy S10 programına özel bir kameralı Gece modu getirdiğinde, özelliği eski bayrak gemilerine getirip getirmeyeceğini merak etmiştik.

Galaxy S10'un gece modu kadar iyi olan bu güncellemeye sahnenin parlaklığı artırıldı. Özel Gece moduna ek olarak güncelleme, ön kamerayı kullanarak Canlı Odak modunda arka plan bulanıklığı seviyesini ayarlama seçeneği de geldi. Gece Modu işlevinin yanı sıra, güncelleme, performansı ve kararlılığı daha da arttırmak amacıyla geliştirmeler içeriyor. Bu nedenle daha iyi bir deneyim kullanıcılarla buluşacak.

Özçekim kamerası için arka plan bulanıklığı ayarlama ve Canlı odak modunu ayarlarken önizleme ekranında arka plan bulanıklığını en az sekiz yoğunluk seviyesiyle ayarlama seçeneği gibi bazı yeni şeyler eklendi.

Peki siz Galaxy S9'un kamerasını nasıl buluyorsunuz?