Samsung'un seneye tanıtacağı Galaxy S9 amiral gemisinin render görselleri ortaya çıktı...

Samsung, Galaxy S8 ile Infinity Display tasarım anlayışına geçmiş ve bunu Note 8 ile devam ettirdi. Güney Koreli şirket 2018 yılında tanıtacağı amiral gemisi modellerinde de bu tasarıma yer vermesi bekleniyordu. Bugün ise Galaxy S9'a ai olduğu söylenen çizimler sızdırıldı.

Galaxy S8 ile aynı tasarıma sahip olacak olan Galaxy S9'un farkını telefonun arka kapağında bulunan çift kamera kurulumunun bulunmasıdır. Parmak izi sensöründen vazgeçmeyen Samsung bu sefer parmak izi okuyucusunu kameranın alt bölümüne yerleştirecek, Galaxy S8 modelinde yaptığı hataayı S9 modelinde yapmayacak.

Samsung, 2018 yılında Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri ile karşımıza çıkacak. iPhone X'e rakip olacak olan bu modellerde IRIS tarayıcının artık seviye atlaması bekleniyor.

Snapdragon 845 yonga setinden ve 6 GB RAM'den beslenecek olan Galaxy S9, bakalım beklenen etkiyi yarayabilecek mi?