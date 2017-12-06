Samsung'un Galaxy S9 ve Galaxy S9+ amiral gemisi modellerinin mor renkle gelmesi bekleniyor...

Bugün elde edilen bir rapora göre kimliği belirlenmeyen bir kaynaktan alınan bilgilee göre Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S9'da bir renk seçeneği olarak mor rengin yer alacağı iddia ediliyor. Samsung'un şimdiki amiral gemisi Galaxy S8 modeli tanıtımı yapılmadan önce mor rengiyle sızdırıldı fakat bu renkte Galaxy S8'in çıkışı gerçekleşmedi.

Şuanki rapora göre, rengin daha koyu olacağı ve mor rengine daha yakın olmasından söz ediliyor. söz edilen diğer renk seçenekleri arasınsa Samsung Galaxy Note 8 ile sunulan aynı altın, siyah ve mavi renkleri olacak. Telefonun ön yüzü tamamen siyah kalacak ve aynı renk seçenekleri Samsung Galaxy S9+ ile aynı olacaktır.

Samsung önümüzdeki ay Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini Las Vegas'ta düzenlenecek olan yıllık Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) sırasında tanıtılabilir.





Siz Galaxy S9 ve Galaxy S9+ mor rengini nasıl buldunuz?