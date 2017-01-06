Henüz Samsung Galaxy S8 modeli piyasaya sunulmamış olsa da S9 ile ilgili paylaşılan bir video oldukça dikkat çekti.

Samsung Galaxy S9 için hazırlanan bir konsept tasarım, son dönemlerde sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer alıyor. Özel olarak yapılan bir çalışma geçtiğimiz günlerde internet ortamında sızdırılırken videoda yer alan detaylar oldukça başarılı bir modele işaret ediyor.

Öyle ki bugüne kadar Samsung tarafından kullanıma sunulmuş olan cihazların büyük bir bölümü farklı yenilikler içerirken, kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Samsung, S9 modelinde ise şartları biraz daha zorluyor ve çok daha başarılı bir telefon modeli yaratılmaya çalışılıyor. Fotoğraflar ve videoların paylaşıldığı S9 için aşağıda yer alan bölüme göz atabilirsiniz. Özellikle S9 ile birlikte yüksek donanımlarının kullanılacağı bir telefonun piyasaya sunulması beklenirken bu konuda da detaylar verilmiş durumda. Yapılan paylaşımlara göre telefonda yer alması beklenen donanımlar ise şöyle;

İki adet edge kenar

Ekran çerçevesiz tasarım

Ekran-gövde oranı %100

5,7 inç ve 4K çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran

Snapdragon 835

8 GB RAM

12 megapiksel çift arka kamera

6 megapiksel çift ön kamera.

İris tarayıcısı ve ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısı

Tanıtım için paylaşılan görüntü ise şöyle;