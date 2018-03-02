Galaxy S9'un Infinity Ekranında "Mükemmel A +" derecesi unvanını aldı. Telefon ekran okunabilirliği için 0,7 JNCD puanı da alıyor.

Samsung, Perşembe günü en yeni Galaxy S9'un Infinity Display'e DisplayMate Technologies'de görüntü değerlendirme uzmanları tarafından "Mükemmel A +" notu verildiğini açıkladı. Cihaz ekran kalitesini analiz etmede en güvenilir isimlerden biri olan DisplayMate, Galaxy S9'un "şimdiye kadar test ettiğimiz en iyi akıllı telefon ekranına" sahip olduğuna yer verdiğini açıkladı. Galaxy S9, 18.5: 9 en-boy oranı ile 3K QHD + (1440x2960 piksel) OLED ekrana sahiptir.

DisplayMate'in en son raporları, Samsung'un en yeni Galaxy S9 amiral gemisi telefonlarının, ekran kalitesini belirlemek için kullanılan en iyi faktör ortalamasını sunduğunu ortaya koydu. Bunlar renk doğruluğu, parlaklık, dış görünürlük ve yansıtma özelliğini içerir. Ekran donanımı önceki nesil Galaxy S8 ve Galaxy S8 + 'den ödünç alınmışken, DisplayMate renk doğruluğu ve resim kalitesinin en yeni nesillerle genel olarak iyileştiğini belirtti.

Sinema Modunda, Galaxy S9, bir insan gözünün görebileceği en düşük minimum fark olduğu söylenen 0.7 JNCD (Just Noticeable Color Difference) derecesi aldı. Ayrıca akıllı telefon, güçlü ışıklı durumlarda ekran okunabilirliğini, resim kalitesini ve renk doğruluğunu ölçmek için kullanışlı yansıtıcılık skoruna da sahip. Galaxy S9'un ekranı, Galaxy S8'den yüzde 10 daha parlak olduğu iddia edilen 1,130 nitlik zirve parlaklığına sahip.

Özetlemek gerekirse, Galaxy S9 ve Galaxy S9 + Hindistan'da 6 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte detaylı olarak açılacak. Galaxy S9, Rs için başlangıç fiyat etiketi sporu yapacak. Telefonun 16 Mart'tan itibaren global erişilebilirliğe uygun hale getirilmesini bekleyebiliriz.

DisplayMate ödülleri, yıldızlardaki OLED ekranlar üretmek için endüstride beğeni toplayan Samsung için keşfedilmemiş alanlar değildir (hatta iPhone X bunları da spor yapar). Geçmişte, Galaxy Note 4, Galaxy S7, Galaxy Note7, Galaxy S8 ve yakın zamanda Galaxy Note 8 "en iyi akıllı telefon ekranı" unvanını aldı. Bununla birlikte, Apple iPhone X, geçen yılın Kasım ayında DisplayMate sıralamasında renk doğruluğu açısından birinci sırayı aldı.