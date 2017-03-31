Galaxy S8'in sahip olduğu özellikler herkesin dikkatini çekti ancak önemli bir güvenlik unsuru ortaya çıktı. Peki bu durum kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Samsung, geçtiğimiz gün Galaxy S8 üyesini tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonlarında güvenliğe önem verdiğini vurgulayan Samsung'un bu iddiası aşıldı. Öyle ki güvenlik mekanizmalarından birisi oldukça kolay bir şekilde aşıldı. Samsung'un bu durum için acil birşey yapması gerekiyor. Samsung Unpacked 2017 etkinliğiyle tanıtılan 21 Nisan tarihinde satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin güvenlik mekanizmalarından birisi şimdiden aşılmış durumda.

Peki güvenlik açığı nasıl aşıldı?

Mobil cihazlarda güvenlik hepimiz için önemli birşey olmaya başladı. Öyle ki parmak izi okuyucusu olmayan bir telefon düşünemez hale geldi. Samsung, bu durumu değiştirdi. Bununla birlikte Home tuşunu kaldırdı, parmak izi tarayıcısını arka kapağa taşıdı ancak bununla kalmadı yüz tanıma özelliğini aktif etti. Yüz tanıma özelliğini kullanabilmek adına selfie çeker gibi telefonu havaya kaldırmanız gerekiyor. Bu sayede cihazın kilidi hızlı bir şekilde açılabiliyor. Bu güvenlik mekanizması çok beğenildi ancak iris taramanın daha yavaş kalması nedeniyle belirtilen yüz tanıma özelliği kolay bir şekilde aşılabiliyor.

Sadece bir fotoğraf kullanımıyla yüz tanıma özelliği aşılabiliyor. Yani bunu aşmak oldukça kolay. Kötü niyetli kişilerin verilerinize ulaşması bu kadar kolay. Şirket bu sorunu telefonun çıkışına kadar ortadan kaldırabilir. Açıkçası telefon piyasaya sürüldükten sonra bu durumu kullanıcıların yaşayıp yaşamayacakları şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

Peki siz Samsung'un bu güvenlik sorunlarını aşabileceğine inanıyor musunuz?