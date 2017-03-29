Uzun süredir beklenen Galaxy S8 nihayet geçtiğimiz dakikalarda resmi olarak tanıtıldı. Peki Galaxy S8 hangi özelliklere sahip?

Aylardır teknoloji dünyasını meşgul eden Samsung'un amiral telefonu Unpacked 2017 etkinliği kapsamında nihayetinde tanıtımı yapıldı. Amiral gemisi akıllı telefonun detayları oldukça etkileyici. Samsung, özel bir etkinlik kapsamında uzun bir bekleyişin aksiliklerin ve ertelemelerin ardından gün yüzüne çıktı.

Samsung, Galaxy S8 için büyük bir titizlik ile tüm çalışmalarını sürdürmek için yoğun bir mücadele etti. Bununla birlikte aldığı tedbirler de bunu net bir şekilde göstermeye yetti. Galaxy S8 hakkına merak edilen herşeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Home tuşuna veda edeceği konusunda hemen hemen net birşeyler söylemeye başlamıştık. Samsung'un Home tuşuna veda ettiğini görüyoruz. Şirket 21 Nisan itibariyle farklı renk seçenekleriyle satışa sunacak.

:: Galaxy S8 Özellikleri

Galaxy S8 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.8 inç, 1440 x 2960 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 8 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Grafik Birimi: Mali G71

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 148.9 x 68.1 x 8 mm - 155 gram

Samsung'un her iki telefon da yeni Bixby sanal asistanı ile birlikte geliyor. Her iki telefon da IP68 su ve toz direnci yer alıyor. İşlemci departmanında gücünü Samsung'un 10 nm FinFET fabrikasyon süreciyle birlikte üretilen yeni Exynos 8895 işlemcisinden alıyor olup dört adet Cortex A53 ve yine dört adet Samsung tarafından özelleştirilen Exynos M2 işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Üstün performansın yanısıra düşük güç tükemini yer alıyor.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 + kablosuz şarj ve hızlı şarj işlemlerini destekliyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 + paketi sırasıyla 3000mAh ve 3500mAh pil. Galaxy S8, 148.9x68.1x8 mm ölçülerinde ve 155 gram ağırlığındadır. Samsung hesabını doğrulamak ve daha pek çok işlemi gerçekleştirmek için iris taramayı gerçekleştiriyor. Yüz tanıma, kullanıcıların kullanmayı seçebilecekleri bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemidir. Buna ek olarak, her iki cihaz da arkadaki parmak izi tarayıcıya sahip.

Galaxy S8'in kamerası nasıl?

Galaxy S8 modelinde 12 megapiksel çözünürlüğünde OIS ile desteklenen f/1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera yer alıyor. Çift kamera kullanacağı yöndeki haberlerde böylelikle asılsız olduğu da ortaya çıktı. Ön tarafta yer alan 8 MP'lik f/1.7 diyafram aralığına sahip olan kamera ise 80 derecelik görüş açısı ile geniş alanı kadraja sığdırmanız mümkün olacak.

Galaxy S8'in bataryası nasıl?

Galaxy S7 modelinde 32 GB'lık dahili depolama alanının yetersiz olduğunu sadece kullanıcılar değil Samsung da düşünmüş olacak ki kullanıcılara 64 GB'lık dahili depolama alanı sunuyor. Samsung'un bir önceki modelinde olduğu gibi 4 GB RAM yer alıyor. Pil konusunda da 3000 mAh'lik güçlü ince bir batarya eşlik ediyor. Yeni nesil donanımı ile Galaxy S8, pil süresi konusunda oldukça iddialı bir akıllı telefon olup IP68 serftikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla ön plana çıkıyor.

Galaxy S8'inTürkiye fiyatı muhtemelen ne kadar olacak?

Samsung, etkinliğinde Galaxy S8 ve Galaxy S8 + fiyatını açıklamazken, ABD'de taşıyıcı fiyatlandırma The Verge tarafından bir açıklamada bulunup Galaxy S8 için 720 $ fiyat etiketine sahip olacağını belirtti. Galaxy S8'in Türkiye fiyatının ise ortalama 3000 ila 4000 TL arası olması muhtemel.

Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy S8'i nasıl buldunuz?