Samsung, Galaxy S8'in Oreo güncellemesi için tam değişiklik günlüğü yayınladı.

S8 ve S8 + için Samsung'un Deneyimi UI 9.0 güncellemesi kısa bir süre bekletildikten sonra şirket, UI'daki değişikliklerin tam listesini yayınladı.

OTA anlık olarak çekildiğinde Samsung Galaxy S8 ve S8 + her ikisi de Android Oreo 8.0 ile güncelleniyordu. Güncelleme birkaç günlüğüne geriye döndüğünden, Samsung, Samsung Experience UI 9.0 için değişikliklerin tam listesini açıklıyor.

Bu değişikliklerin listesi, Samusng'un kendi Exynos 8895'ü tarafından desteklenen Samsung Galaxy S8 için geçerlidir. Daha spesifik olarak, Uluslararası Unlocked SM-G950F modeli için geçerlidir.

Biyometrik

Kilit açma işlemi için kullanılan herhangi bir biyometrik güvenlik yöntemi bir ekran kilidini gerektirir. Ekran kilidi devre dışı bırakıldığında, biyometri yalnızca askıya alınır.

Hızlı Panel

Bildirimleri birer tane uygulama temelinde yönetin

Görünür olmayan bildirim uygulamaları, bildirim panelinin altına taşar.

Ana ekran

A-la Piksel Başlatıcı gibi Uygulama kısayolları'nı görüntülemek için dokunun ve basılı tutun

Uygulama simgelerindeki bildirim rozetleri bildirimlerle bağlantılı olacaktır (Uygulamanın simgesine dokunarak bir bildirimi silecek olursanız, bildirim gölgesinde silecek ve tersi durumda

Samsung Klavye

Araç Çubuğu yararlı işlevlere kısayollar sunar

Yeni GIF Klavye

Daha yüksek kontrastlı stiller mevcuttur

performans

Arka plan hizmetleri, pil ömrünü ve performansı optimize etmek için sınırlandırılmıştır

Şu anda çalışan uygulamalar her zaman bildirim panelinde gösterilir

Kenar Ekran

Yazı tipi, renk ve yeni ayarlarla geliştirilmiş genel görünürlük

Konumunu değiştirmek için kenar paneline dokunun ve basılı tutun

3 ilave kenar aydınlatma seçeneği eklendi

Kilit ekranı ve Always-On ekranı

Her ikisi için de yeni saat stilleri

Bildirimlerin şeffaflığını ayarlama

Akıllı Görünüm

Yansıtılırken telefonun ekranını kapatsın

Samsung hesabı

Bir grup Samsung uygulaması için hesap ayarlarını ve profil bilgilerini denetle

Profil bilgilerine ve hesap ayarlarına erişmek için Ayarlar'da profil simgesine dokunun

Samsung Cloud

Yalnızca Samsung Cloud'da saklanan fotoğrafları görüntüleyin ve yönetin

Samsung Cloud Drive'da her türlü dosya türünü saklayın

Cloud Backups'dan silmek veya geri yüklemek için hangi öğeleri seçin

Yedekleme boyutunu ve kaç öğe olduğunu görün.

Samsung Dual Messenger

İki hesabı aynı anda kullanabilmek için mesajlaşma uygulamasının ikinci bir kopyasını yükleyin

İkinci hesabı yüklemek için Ana Ekran'da veya Uygulama Ekranında bir mesajlaşma uygulaması dokunun ve basılı tutun

Cep Telefonum'u Bul

Telefonunuz kaybolursa, Güvenli Klasör'ü Samsung Cloud'a uzaktan yedekleyin

Mobil Aramayı kullanarak Samsung Pass'u kilitleyin

Samsung DeX

Uygulama listesi görünümünü tam ekran olarak değiştirerek daha fazla uygulama görün

Oyunu tam ekranda oynatmak için DeX'deki Oyun başlatıcısı'nı kullanın

LED Görünüm Kapağı ve Açık Görünüş Daimi Kapak için destek eklendi

Diğer İyileştirmeler

Bluetooth, AAC ve Sony LDAC gibi HQ ses codec bileşenlerini destekliyor

Video oynatıcının otomatik tekrarlaması ve 2x hız seçeneği var

Ses kaydedici, kayıt sırasında çağrıları çağırmak için akıllıca ipuçları vardır

E-posta, Microsoft Exchange e-postalarını işaretlemenizi sağlar

Samsung Sağlık şimdi basamak sayısı görünümü için daimi bir uyarı ile geliyor

Saat, zamanlayıcı için yeni bir alan adı ve yeni ses seçenekleri içeriyor

Dijital saat widgeti şimdi Saat uygulaması için bir kısayol

Üçüncü parti uygulamalardaki kullanıcı adlarını ve şifreleri yönetmek için Samsung Pass yeteneği ekler (Temelde Google'ın Smart Lock, ancak Samsung tarafından)

Bu listede birçok değişiklik var.