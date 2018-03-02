Galaxy S8'in Oreo güncellemesi yayınlandı!
Samsung, Galaxy S8'in Oreo güncellemesi için tam değişiklik günlüğü yayınladı.
S8 ve S8 + için Samsung'un Deneyimi UI 9.0 güncellemesi kısa bir süre bekletildikten sonra şirket, UI'daki değişikliklerin tam listesini yayınladı.
OTA anlık olarak çekildiğinde Samsung Galaxy S8 ve S8 + her ikisi de Android Oreo 8.0 ile güncelleniyordu. Güncelleme birkaç günlüğüne geriye döndüğünden, Samsung, Samsung Experience UI 9.0 için değişikliklerin tam listesini açıklıyor.
Bu değişikliklerin listesi, Samusng'un kendi Exynos 8895'ü tarafından desteklenen Samsung Galaxy S8 için geçerlidir. Daha spesifik olarak, Uluslararası Unlocked SM-G950F modeli için geçerlidir.
Biyometrik
Kilit açma işlemi için kullanılan herhangi bir biyometrik güvenlik yöntemi bir ekran kilidini gerektirir. Ekran kilidi devre dışı bırakıldığında, biyometri yalnızca askıya alınır.
Hızlı Panel
Bildirimleri birer tane uygulama temelinde yönetin
Görünür olmayan bildirim uygulamaları, bildirim panelinin altına taşar.
Ana ekran
A-la Piksel Başlatıcı gibi Uygulama kısayolları'nı görüntülemek için dokunun ve basılı tutun
Uygulama simgelerindeki bildirim rozetleri bildirimlerle bağlantılı olacaktır (Uygulamanın simgesine dokunarak bir bildirimi silecek olursanız, bildirim gölgesinde silecek ve tersi durumda
Samsung Klavye
Araç Çubuğu yararlı işlevlere kısayollar sunar
Yeni GIF Klavye
Daha yüksek kontrastlı stiller mevcuttur
performans
Arka plan hizmetleri, pil ömrünü ve performansı optimize etmek için sınırlandırılmıştır
Şu anda çalışan uygulamalar her zaman bildirim panelinde gösterilir
Kenar Ekran
Yazı tipi, renk ve yeni ayarlarla geliştirilmiş genel görünürlük
Konumunu değiştirmek için kenar paneline dokunun ve basılı tutun
3 ilave kenar aydınlatma seçeneği eklendi
Kilit ekranı ve Always-On ekranı
Her ikisi için de yeni saat stilleri
Bildirimlerin şeffaflığını ayarlama
Akıllı Görünüm
Yansıtılırken telefonun ekranını kapatsın
Samsung hesabı
Bir grup Samsung uygulaması için hesap ayarlarını ve profil bilgilerini denetle
Profil bilgilerine ve hesap ayarlarına erişmek için Ayarlar'da profil simgesine dokunun
Samsung Cloud
Yalnızca Samsung Cloud'da saklanan fotoğrafları görüntüleyin ve yönetin
Samsung Cloud Drive'da her türlü dosya türünü saklayın
Cloud Backups'dan silmek veya geri yüklemek için hangi öğeleri seçin
Yedekleme boyutunu ve kaç öğe olduğunu görün.
Samsung Dual Messenger
İki hesabı aynı anda kullanabilmek için mesajlaşma uygulamasının ikinci bir kopyasını yükleyin
İkinci hesabı yüklemek için Ana Ekran'da veya Uygulama Ekranında bir mesajlaşma uygulaması dokunun ve basılı tutun
Cep Telefonum'u Bul
Telefonunuz kaybolursa, Güvenli Klasör'ü Samsung Cloud'a uzaktan yedekleyin
Mobil Aramayı kullanarak Samsung Pass'u kilitleyin
Samsung DeX
Uygulama listesi görünümünü tam ekran olarak değiştirerek daha fazla uygulama görün
Oyunu tam ekranda oynatmak için DeX'deki Oyun başlatıcısı'nı kullanın
LED Görünüm Kapağı ve Açık Görünüş Daimi Kapak için destek eklendi
Diğer İyileştirmeler
Bluetooth, AAC ve Sony LDAC gibi HQ ses codec bileşenlerini destekliyor
Video oynatıcının otomatik tekrarlaması ve 2x hız seçeneği var
Ses kaydedici, kayıt sırasında çağrıları çağırmak için akıllıca ipuçları vardır
E-posta, Microsoft Exchange e-postalarını işaretlemenizi sağlar
Samsung Sağlık şimdi basamak sayısı görünümü için daimi bir uyarı ile geliyor
Saat, zamanlayıcı için yeni bir alan adı ve yeni ses seçenekleri içeriyor
Dijital saat widgeti şimdi Saat uygulaması için bir kısayol
Üçüncü parti uygulamalardaki kullanıcı adlarını ve şifreleri yönetmek için Samsung Pass yeteneği ekler (Temelde Google'ın Smart Lock, ancak Samsung tarafından)
Bu listede birçok değişiklik var.