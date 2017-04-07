Samsung'un beklenen telefonu nihayetinde geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Amiral geminin ilk reklam filmi Samsung, tarafından yayınlandı.

Reklam ücretlerine fazla bütçe ayırmasıyla geçtiğimiz gün gündem olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S8 için hazırladığı ilk reklam filmini bugün yayınladı.

Samsung , bu ayın başında Galaxy S8 ve Galaxy S8 + akıllı telefonlarını piyasaya sundu ve onlarla birlikte AI özellikli Bixby asistanı tanıttı.

Samsung Galaxy S8 akıllı telefon Mart 2017'de piyasaya sürüldü. Telefon, inç başına 570 piksel PPI'de 1440 x 2960 piksel çözünürlüğe sahip 5.80 inç dokunmatik ekrana sahip.

Samsung Galaxy S8, 1.9GHz octa çekirdekli Samsung Exynos 8895 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB'a kadar genişletilebilen 64GB dahili depolama birimini içermektedir. Kameralar açısından Samsung Galaxy S8, arkadaki 12 megapiksel birincil kamera bulundururken ön kapağında 5 MP'lik kamera bulunduruyor.

Samsung Galaxy S8, Android 7.0'ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.90 x 68.10 x 8.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerek 155.00 gram ağırlığındadır.

Hem Samsung Galaxy S8 hem de Galaxy S8 + 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile birlikte microSD kart üzerinden genişletilebilir depolamayı (256GB'a kadar) destekliyor. Her iki akıllı telefon da kablosuz şarj işleminin yanı sıra hızlı şarj işlemlerini de destekliyor.

İşte Galaxy S8'in reklamı!