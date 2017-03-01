Samsung'un amiral telefonu bu ay sonu itibarıyla tanıtılacak. Ancak son güne kadar Galaxy S8 için sızıntılar gelmeye devam edecek gibi görünüyor.

Sızıntı devi Evan Blass, telefonun ön yüzünün açık bir şekilde göründüğü fotoğraf paylaşıldı. Bununla birlikte 29 Mart'ta gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında resmi olarak tanıtılacak olan telefon MWC 2017 kapsamında tanıtılmayacak. Tanıtımm tarihi git gide yaklaşıyor cihazla ilgili net sızıntılar da çıktı.

Samsung, Galaxy S8 çıkış tarihi resmiyete kavuştu. Beraberinde Galaxy S7 lansman videosu da yayınlandı. Daha önceki sızıntılar ile gündeme gelen bilgileriyle üne kavuşan @Evleaks, Twitter hesabı üzerinden şu ana kadar gördüğümüz en net fotoğrafı paylaştı.

İşte sızdırılan fotoğraf:

Gördüğünüz gibi fotoğrafta çerçevesiz bir ekran görüyoruz. Xiaomi Mi Mix telefonu gibi ekran kasa oranıyla dikkat çekmesi beklenen telefonun önceki modellerden fiziksel home tuşu olmaması bakımından ayrılıyor. Parmak izi sensörünün ekranın içine gömülü olabilmesi de beklenen durumalrdan biri olup bununla birlikte sensör arka kapakta yer alabilir.

Peki sizce sızdırılan görsel gerçek mi?