Samsung Galaxy S8 ile ilgili birçok iddia her geçen gün ortaya çıkıyor. Ancak bu kez çıkış tarihiyle ilgili.

Ortaya çıkan yeni rapora göre Samsung Galaxy S8'in çıkış tarihi ertelendi. Ayrıca, Samsung'un, genel olarak insanlara satılmasından önce Galaxy S8'in beklenmedik ekipman sorunları yaşamayacağından emin olması için son derece büyük bir titizlik ile çalışıyor. Galaxy Note 7'de yaşadığı sorundan sonra yeni amiral gemisi modelinde sorun olmaması adına büyük bir çaba sarf ediyor.

Nisan ayının üçüncü haftasında Galaxy S8 serisine el atmaya istekli Samsung severler bir süre beklemek zorunda kalabilirler. Evan Blass (@evleaks)'ın haberine göre cihaz Mart'ta değil 21 Nisan'da piyasaya sürülecek. Blass gecikme konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Habersiz olanlar için, Samsung aynı sınıf Exynos 9 serisi ve Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setlerini üretiyor. Samsung'un yeni Galaxy S8 serisini piyasaya sunmasının ertelenmesinin başlıca nedeni olabileceği düşünülüyor.

Cihazın bazı özellikleri arasında Iris tarayıcı, Android Nuga ve AI tabanlı Bixby dijital asistanı gibi ek özellikler bulunuyor. 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 12 MP çift Pixel kamera, 8 MP ön kamera ile gelmesi bekleniyor.