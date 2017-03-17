Samsung'un bir sonraki amiral gemisi bu kez farklı bir özellik ile gelecek. Bununla birlikte Galaxy S8'in kamerasında yavaş video çekim modu yer alacak.

iPhone cihazlarda sevilen bir özellik olan yavaş video çekim modu Galaxy S8'e geliyor. Samsung'un bir sonraki amiral telefonu için büyük bir titizlik içerisinde çalıştığını biliyoruz. Özellikle Note 7 faciasından sonra Samsung, bir hata yapmak istemiyor. Saat başı olarak Samsung'a ait sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün 3D Touch özelliğinin geleceği haberine yer vermiştik.

Yeni sızıntılara göre ise inanılmaz derecede yavaş çekim modu eklendiği bununla birlikte saniyede 1000 kare çekim yapabilmenin mümkün olacağı belirtildi. Çoğu diğer üksek özellikli telefonlar sadece 240fps yada 120fps yavaş çekim gerçekleştirebiliyor. İddiaya göre Samsung 4 kat daha fazla çekim yapabilecek. 100 kare çekim diğer telefonlara oranla 4 kat daha fazla bir sayı.

Peki siz Samsung'un iPhone izinden gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?