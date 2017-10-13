Samsung'un Galaxy S8 modeline benzeyen OnePlus 5T'ye benzeyen telefonun görseli sızdırıldı...

OnePlus bu sene yeni bir telefon tanıtacak mı derken nihat bilgiler gelmeye başladı. Fakat raporların çelişkili olduğununda altını çizelim. Kimileri OnePlus'ın önümüzdeki senenin başında OnePlus 6 modeli piyasaya süreceğini söylüyor. Çünkü OnePlus 5T telefonda yeni donanım oldığı için pek mantıklı gelmiyor.

Diğerleri ise OnePlus 5T telefonun bu sene başlatılacağını ve Galaxy S8'de olduğu gibi bütün ekranlı bir tasarıma sahip olduğu iddia ediliyor.

SlashLeaks'de yayınlanan bir görselde, kavisli yan kenarlar ve minik, simetrik üst ve alt çerçeve ile komple bir ekran tasarımına sahip olduğunu gösteriyor.

OnePlus 5T gerçekse ve yukarıdaki telefona benziyor ise muhtemelen OnePlus 5 ile aynı donanıma sahip olacak. Çünkü bu model için daha iyi bir işlemci yok. Kısa süre içinde, OnePlus'ın 2017 için herhangi bir "T" planı olup olmadığını göreceğiz.



Siz OnPlus 5T'nin Galaxy S8'deki benzerliği hakkında ne düşünüyorsunuz?