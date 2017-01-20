Samsung bir sonraki amiral gemisi telefonunda yeni bir asistanla gelebilir. Peki Bixby nedir?

Galaxy S8'in tanıtımına birkaç ay kala Bixby adında yeni bir kişisel asistana sahip olacağı akabinde konuşulmaya başladı bile. Siri'ye benzer kişisel bir asistanla gelmesi beklenen Bixby, rakiplerinden farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. Note 7'den sonra büyük bir titizlik ile çalışmalarını sürdürmeyi amaçlayan Samsung, başarılı olmak için elinden geleni yapıyor. Galaxy S8 ile ilgili haberler ise gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy S8'de kişisel asistan Bixby'e yer verecek.

Standart kamera uygulamasına Bixby'in doğrudan entegre edilmesi bekleniyor.

Peki ya fotoğraflar üzerinden arama yapmak mı?

Kamera uygulamasına yerleştirilen tuş ile akıllı asistan ile çektiğiniz fotoğraflar üzerinde nesneleri kolay bir şekilde arama yapılabilecek. Görsel üzerine kurulu olduğu düşünülen Bixby uygulaması kullanıcıların tüm stok uygulamaları kontrol etmesine ve Apple'ın sevimli kızı Siri gibi ödemeleri yapmasına izin vereceği düşünülüyor.

Bixby'in kamera uygulamasında yer alması bekleniyor. Bixby tuşuna dokunulduğu zaman kameraya gösterdiği herşeyi analiz edip işlemeniz de mümkün olacak. Tanına metin, nesneler ve standart aramalar yapmak adına Galaxy S8'in fiziksel bir tuş ile Bixby'e doğrudan ulaşılması bekleniyor.

Peki sizce Galaxy S8'de kişisel asistan Bixby yer alır mı?