Samsung modellerinin kullanıcılar tarafından rahatsız edici tanımladığı kamera çıkıntısı Galaxy S8'de yer almayabilir. Peki nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Yine Samsung, yine bir söylenti daha. Tasarım konusunda ciddi değişikliklere gitmesi beklenen Galaxy S8'de kamera çıkıntısının yer almayacağı akabinde konuşulmaya başladı. Kamera çıkıntısı Galaxy S6 modelinde 1.3 mm iken S7 modelinde 0.7 mm'ye düştü. Peki bu Galaxy S8'de kamera çıkıntısı olmayacağına işaret edebilir mi?

Elbette böyle birşeyden yola çıkılmaz ancak gittikçe bu çıkıntı küçüldüğüne göre neden olmasın da demiyor değiliz. Sizin de bildiğiniz gibi herşey söylentilerden ibaret. Gerçeği Galaxy S8 tanıtıldığında öğreneceğiz. Ama Nisan ayına daha var. Yani söylentilerin arkasıda kesilmeyecek.

İddianın doğru olma olasılığı biraz düşük çünkü daha önce sızdırılan görselde verilen boyutlar ile uyuşmuyor. Sadece azalma olabilir ama çıkıntının tamamen kalkması Samsung açısından şuan için olası bir durum değil. Ancak çıkıntının azalmadına baktığımız zaman bu söylentinin gerçeklik payı olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizce Samsung, kamera çıkıntısını kaldıracak mı?