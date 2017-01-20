Galaxy S7'de yer alan soğutma borusunu Samsung, yaklaşan Galaxy S8'de kullanmayı planlıyor. Peki soğutma borusu nedir?

Galaxy S7 ailesi için özel bir ısı borusu kullanan Samsung, böylelikle daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Yeni nesil telefonlar güçlü olduğu için daha fazla ısınabiliyorlar. Isının işlemcilere olan olumsuz etkileri için hazırlanmış ısı borusu Galaxy S8'de tekli değil çiftli olarak kullanılabilir. Bu ince termal borular sayesinde telefon daha serin kalıyor. Bununla birlikte telefon kullanıcılarının oyun deneyimi de daha iyi hale getiriliyor.

İddiaya göre Samsung, iki borulu bir tasarıma geçmeyi planlıyor. Buda akıllara Galaxy S8'in çok güçlü bir işlemciye sahip olabileceğine işaret ediyor. Görünüşe göre LG'de G6 için benzer bir boru düşünüyor. Anlaşılan iki firma da boruları döşeyecek. İkisi de iyi bir oyun deneyimi sunmak için en iyi işlemciyi kullanacak..

Peki siz ısı borularının ısınma problemini giderebileceğini düşünüyor musunuz?