Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için son Android 8.0 Oreo beta güncellemesini kullanıcılarına sundu...

Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için yayınlamış olduğu Android 8.0 Oreo bbeta programı 15 Ocak'ta sona erecek ve firma son beta yazılımını bugün her iki telefon içinde güncellemeye başladı. Galaxy S8'in Hint varyanıtları güncellemeyi almaya başladı fakat, diğer ülkeler içinde kısa sürede yayınlanmaya başlayacak.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ beta güncellemesi en yeni yapı ZRA5 yazılım sürümüne sahip. Yazılımın boyutu hemde telefonda donma hataları için düzenlemeler getirirken Ocak 2018 güvenlik düzeltme ekini içeriyor. Bu düzeltilmesi gereken son sorun olabilir ve Samsung, beta programı sona erdikten sonra resmi Oreo güncellemesini iki hafta içinde başlatabilir.

Yeni güncellemeyi almak için telefonunuzdan Ayarlar>Yazılım güncelleme menüsüne gidin ve güncellemeleri manuel olarak indir dügmesine dokunun. Ayrıca Android 8.0 Oreo serisindeki Yenilikler isimli bölümde Oreo'da nelerin yeni olduğunu kontrol edin ve en son beta'da farklı birşey bulursanız, bize ulaşın.