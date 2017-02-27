Samsung'un amiral telefonları bir ay sonra tanıtılması beklenen Galaxy S8 ve S8 Plus videoda yan yana görüntülendi.

Amiral modeller bu kez yanyana görüntülendi. Bununla birlikte yeni amiral gemileri ilk defa çalışır halde görüntülenmiş oldu.



Büyük bir titizlik ile çalışmalarını sürdüren Samsung'un yeni modellerini herkes büyük bir heyecanla bekliyor. Samsung'un yeni amiral gemileri videoda ilk defa yanyana görüntülendi. Teknoloji dünyasının kalbi Barcelona'da Mobil Dünya Kongresi'nde yer almayacak ancak bu kongreden sonra Samsung incilerini dökecek.

Her iki video da, ön yüzeyde daha fazla ekran alanı sağlayan dar ve üst kenarlıklar da dahil olmak üzere Galaxy S8 ile ilgili daha önceki ve popüler söylentileri doğruluyor.

Cihazın neye benzediğini iyi bir fikir edinmek için Galaxy S8'in yeterli fotoğrafını gördük. Şimdi de cihazın birkaç videosu sızdırıldı. LG'nin G6'sı hafta sonun açıklandı, bu iki cihaz arasındakki savaş her zamankinden daha şiddetli olacaktır.