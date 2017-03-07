Samsung'un merakla beklenen telefonu bugün kendini birkez daha gösterdi.

Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S8 için gün geçmiyor ki bir dedikodu duymayalım. Sızdırılan görüntülerinin üzerine telefonu açıkça bir şekilde gösteren fotoğraf yayınlandı.



Fotoğraflara geçmeden önce beklenen özellikler hakkında biraz konuşabiliriz. Bununl birlikte Galaxy S8, 5.8 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED ekran bulunduruyor. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU / Sekiz çekirdekli, Mali-G71 MP20 GPU'lu Exynos 9 Serisi 8895 işlemcili olması bekleniyor.

Çift SIM desteğiyle gelmesi beklenen ve Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelecek. 3.5 mm kulaklık girişi bulunduran telefonun parmak izi sensörünün yer alması muhtemel. IP68 derece su ve toz direncine sahip olan telefon kablolu hemde kablosuz sarjda hızlı sarj özelliğiyle 3000mAh'lik pil bulundurması bekleniyor.

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Samsung'un bir sonraki amiral telefonu Mart ayında değil Nisan ayında satışa çıkacak. Kore'den gelen yeni bir rapora göre telefonların 10 Nisan'da ön sipariş sunulacağı da belirtiliyor.

Peki sizce Galaxy S8 görseldeki gibi mi olacak?