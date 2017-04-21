Samsung'un hali hazırdaki amiral gemisi modellerinin fiyatları daha önce dikkat çekmişti. Ancak şimdi de çok ciddi bir indirim ile karşı karşıya..

Sahip olduğu yeni özellikler ile göz dolduran Samsung'un gözde telefon modellerinin fiyatlarında önemli bir indirim ortaya çıktı. Ülkemizde bugün resmi olarak satışı başlayan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ fiyatlarında ciddi bir indirim yapıldı.

Hatırlayacağınız üzere Galaxy S8 modeli ciddi manada yüksek bir fiyatla ülkemizde satışa çıkacaktı. Samsung Galaxy S8 modeli tam olarak 4399 TL fiyat ile Galaxy S8+ modeli ise 4999 TL olarak açıklanmıştı. Bu yüksek fiyatlara tepki gösteren müşterilerin bu mesajına Samsung cephesinden cevap geldi. Samsung yaptığı açıklama ile birlikte her iki modelde indirim yapıldığını belirtti.

Bugün satışı başlayan telefonda 500 TL indirim yapıldı. Bununla birlikte Galaxy S8 modelinin fiyatı 3999 TL, Galaxy S8+ modeli ise 4499 olarak güncellenmiş oldu.

Peki ön sipariş ile alınan Galaxy S8 modelleri ne olacak?

Samsung'un yapmış olduğu açıklamaya göre ön sipariş ile alınmış olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelinde indirim farkı müşteriye geri verilecek.

Peki yeni fiyatlar için siz ne düşünüyorsunuz?