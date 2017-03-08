Samsung'un bir sonraki telefonuna sayılı günler kaldı. Bununla birlikte Samsung'un yeni amiral modellerinin fiyatı Twitter üzerinden paylaşıldı.

Almanya menşeli bir sitenin yazarlarından olan Roland Quandt (@rquandt) Twitter hesabı üzerinden Samsung'un amiral gemisi modellerinin fiyatını paylaştı. Bununla birlikte paylaşılan bilgiye göre Galaxy S8'in fiyatı 799 Euro civarında olacak. Galaxy S8 Plus'ın fiyatının ise 899 Euro civarında olması muhtemel.



Böylelikle Türkiye fiyatının ise 4 bin TL ve üzerinde olmasını bekliyoruz. Aslına bakarsanız bu beklediğimiz bir fiyat etiketiydi. Çünkü bir önceki modellerini de bu fiyata yakın satmıştı. iPhone fiyatlarının yüksek olması sebebiyle Samsung'un da rakibinden geri kalmaması zaten beklenen birşeydi.



Galaxy S8 ve Galaxy S8+ 'ın beklenen teknik özellikleri

Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED ekran



Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED ekran



Exynos 9 Serisi 8895 / Snapdragon 835



4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza



Android 7.0 Nougat işletim sistemi



LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera



f/1,7 diyafram 8MP ön kamera



3.5 mm kulaklık girişi



Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre



IP68 derece su ve toz direnci



4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS



Galaxy S8 hızlı şarj özelliği ile 3.000 mAh pil



Galaxy S8+ hızlı şarj ile 3.500 mAh pil



Peki siz Samsung'un yeni telefonunu bu fiyata satın alır mıydınız?

