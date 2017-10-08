Samsung Ülkemizde Galaxy S7 edge, Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın ekran değişim fiyatlarını paylaştı...

Telefonların ekranları kırıldığında neredeyse bir telefon parasına ekranı tamir ediyorsunuz. Buda bizlere pahalıya patlıyor. Bundan birkaç yıl önce 200-300 TL arasında değişen kırık ekranlar, yükselen kurdan dolayı ekran teknoloji gelişimi ile beraber neredeyse 500TL ile 850 TL arasında bir değişim bedeline sahip.

Samsung resmi olarak amiral gemisi modelleri olan Galaxy S7 Edge, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin ekran değişim ücretlerini yayınladı. 2017 yılı içerisinde geçerli olan fiyatlara göre; Galaxy S7 Edge ekran değişim bedeli 650 TL, Galaxy S8 ekran değişim bedeli 700 TL ve Galaxy S8+ ekran değişim bedeli ise 750 TL olarak belirlendi.

Bu fiyatların Samsung resmi teknik servislerde geçerli olduğunu belirtelim. Bu fiyatların altında ekran değişimi yapan yer ve kuruluşların, muhtemelen yan sanayi ekran taktığı düşünülüyor. Siz siz olun, Samsung yetkili servisi dışında ekran değişimi yapmamaya özen gösterin.



Siz kırılan ekranınıza ne kadar ödediniz?